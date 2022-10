„One Republic“ spielen 2023 in der Brita-Arena in Wiesbaden

Die Pop-Rock-Band „One Republic“ aus Colorado gastiert am 25. Juni in der Brita-Arena. (Foto: Wilovemusic)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Schon jetzt steht ein Konzert-Highlight im Sommer 2023 in Wiesbaden fest: In der Reihe „WiLoveMusic“ wird am 25. Uni die Band „One Republic“ in der Brita-Arena gastieren. Die Formation aus Colorado gibt nur sechs Konzerte in Deutschland. Dabei präsentieren „One Republic“ die größten Hits sowie Songs aus dem aktuellen Studioalbum „Human“. Einen Vorgeschmack bietet die neue Live-Platte „One Night in Malibu“. Der Vorverkauf über Ticketmaster beginnt am 5. Oktober. Informationen unter: www.wilovemusic.de

Die Geschichte von One Republic beginnt 1996 in Colorado Springs, als sich Ryan Tedder und Zach Filkins in der Highschool begegnen und ihre erste gemeinsame Band gründen. Nach lokalen Gigs für Freunde und Familie zieht es die beiden jedoch auf unterschiedliche Unis und sie verlieren sich zwischenzeitlich aus den Augen. 2002 ist Tedder bereits erfolgreicher Songwriter sowie Produzent, als sich die beiden in LA wiedertreffen. Sofort gründen sie eine Band mit dem Namen Republic, schreiben Songs und werden nur 9 Monate später bei Columbia Records unter Vertrag genommen. Mittlerweile komplettiert durch Eddie Fisher (Drums), Brent Kutzle (Bass & Cello) sowie Drew Brown (Gitarre) und mit leicht verändertem Namen arbeiten sie mehr als zwei Jahre an ihrem Debütalbum, nur um zwei Monate vor dem geplanten Release von ihrer Plattenfirma fallengelassen zu werden.

Startschuss für den Aufstieg

Nun könnte man denken, dieser Rückschlag wäre für One Republic schwer zu verkraften gewesen, stattdessen wurde es der Startschuss für einen unvergleichlichen Aufstieg. Auf der mittlerweile historischen Plattform Myspace scharen sie immer mehr Fans um sich und werden so zur vielleicht berühmtesten Band ohne Plattenvertrag. Auch Produzent und Songwriter Timbaland, an dem zu dieser Zeit im Popgeschäft kein Weg vorbeiführt, lässt sich vom Talent der fünf anstecken, signt sie auf seinem eigenen Label und kreiert zusammen mit der Band eine neue Version des Songs „Apologize“, der als erste Single ihre Debüts „Dreaming Out Loud“ in der Originalversion eher mäßig erfolgreich war. Die völlig neue Mischung aus Pop, Rock und R’n’B schlägt ein wie eine Bombe, läuft in unzähligen Radiostationen, Filmsoundtracks, Fernsehserien und Werbungen hoch und runter, macht One Republic praktisch über Nacht zu internationalen Stars.

Verknüpfte Artikel

Auch die nachfolgenden Singles „All the Right Moves“, „Counting Stars“ oder „Love Runs Out“, werden allesamt zu globalen Hits. Mit ihren inzwischen fünf Studioalben, unzähligen Konzerten im Rahmen von Tourneen sowie Festivals, Fernsehauftritten, Soundtrack-Beiträgen und jeder Menge Radio-Airplay werden One Republic zu einem weltweiten Phänomen. Vielfach ausgezeichnet und von den Fans verehrt sind viele ihrer Songs bereits heute Klassiker.