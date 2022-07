Onkelz-Konzert: Für beide Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät

Am späten Freitagabend starben unweit des Frankfurter Fußballstadions zwei Fans aus Mecklenburg-Vorpommern nach einem Konzert der Böhsen Onkelz. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die beiden Unfallopfer, die am späten Freitagabend im Südwesten Frankfurts von einem Zug überrollt und dabei tödlich verletzt wurden , stammen aus der Region Wismar. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“ und beruft sich auf die Polizei. Die 25-jährige Frau und der 45 Jahre alte Mann waren zuvor bei einem Konzert der Rockgruppe Böhse Onkelz im Deutsche-Bank-Park gewesen und überquerten auf dem Weg zu einem Parkplatz Bahngleise. Dabei wurden sie von einer als Sonderzug eingesetzten Regionalbahn erfasst.

25-Jährige lebte beim Eintreffen der Rettungskräfte noch

Der 45-Jährige war sofort tot, die 25 Jahre alte Frau habe beim Eintreffen der Rettungskräfte noch gelebt, sei aber trotz Reanimationsversuchen kurz darauf gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei Frankfurt am Montag auf Nachfrage. Ob die beiden Opfer zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert waren, könne man nicht sagen, es sei offen, ob eine Obduktion durchgeführt werde. Die Gruppe von Konzertbesuchern aus Mecklenburg-Vorpommern habe sich in dem waldreichen Areal zwischen Fußballstadion und A3 aus den Augen verloren.

Nach dem Auftritt der Band kam es an mehreren Stellen rund ums Stadion zu gefährlichen Szenen, weil Konzertbesucher – mutmaßlich unter Alkoholeinfluss – Gleise überquerten. Die Bundespolizei sperrte Teilbereiche der Bahnstrecke, auch die Landespolizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, zwischendurch war ein Hubschrauber im Einsatz. In sozialen Medien hatten sich Besucher über chaotische Zustände bei der Abreise nach dem Konzert beschwert, auch das Handynetz vor Ort war zeitweise überlastet.

Für das zweite Konzert der Böhsen Onkelz am Samstagabend meldeten Polizei und Veranstalter dagegen keine besonderen Vorkommnisse. Die Bundespolizei sprach am Sonntagfrüh auf Twitter davon, dass erneut „Personen unbefugt die Gleise betreten/überquert“ hätten. An beiden Konzertabenden gab es laut Frankfurter Polizei insgesamt 16 Strafanzeigen, wegen Körperverletzung, Waffenbesitz und Drogen. Der Auftritt im Rahmen der – pandemiebedingt verspäteten – Jubiläumstour „42 Jahre BO“ des Frankfurter Quartetts lockte an beiden Abenden jeweils 44.000 Zuschauer in die ausverkaufte Fußball-Arena, zuvor hatte die Band am Montagabend in der Höchster Jahrhunderthalle gespielt.

Nicht der erste tödliche Unfall nach Onkelz-Konzert

Es ist nicht der erste tödliche Unfall nach einem Böhse-Onkelz-Auftritt: Der Auftakt zu einem Konzertwochenende auf dem Hockenheimring im Juni 2015 wurde vom Tod eines Besuchers überschattet, der die A6 zu Fuß überquerte, von einem Auto erfasst wurde und noch an der Unfallstelle starb. Später wurde ein Fußgänger von einem Reisebus erfasst und schwer verletzt. Onkelz-Sänger Kevin Russell selbst verursachte an Silvester 2009 unter Drogeneinfluss auf der A66 einen Unfall, bei dem zwei 20 und 22 Jahre alte Männer lebensgefährlich verletzt wurden, und floh anschließend zu Fuß.

Der damals 45-Jährige wurde dafür später zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Am Samstag baten die Musiker auf Facebook ihre Fans „aus aktuellem Anlass“ darum, bei An- und Abreise zum Konzert nur öffentliche Wege zu nutzen und den Anweisungen der Ordnungskräfte Folge zu leisten: „Bitte passt gut auf euch auf und achtet aufeinander!“