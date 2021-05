Opel-Sitz: Schrumpft Rüsselsheim zum „Alibi“-Standort?

Das sagt Opel zu Lohscheller und zum Standort Rüsselsheim

„Michael Lohscheller ist seit vier Jahren CEO von Opel/Vauxhall – und das mit großem Erfolg. Gemeinsam mit seinem Management-Team hat er Opel nachhaltig profitabel, elektrisch und global aufgestellt“, betonte ein Sprecher. Als Chef von Opel/Vauxhall bleibe Lohscheller im Top-Management der Gruppe und berichte weiterhin direkt an Stellantis-Chef Carlos Tavares. „Daher ist Opel in alle wichtigen Entscheidungen, die auf Gruppenebene getroffen werden, eingebunden und hat eine Stimme im Konzern.“



- „Rüsselsheim ist und bleibt ein zentraler globaler Standort von Stellantis. Mit der Produktion von Insignia, DS 4 und Opel Astra ist die Zukunft des Werks Rüsselsheim nachhaltig gesichert“, so der Sprecher. Sowohl der Astra-Nachfolger als auch der DS 4 würden auf der elektrifizierbaren EMP2-Plattform basieren. „Die Lokalisierung dieser Konzernplattform ist ein wichtiger Schritt in der Transformation des Rüsselsheimer Werkes hin zu einem zukunftssicheren Standort für die Fertigung elektrifizierter Fahrzeuge mehrerer Marken.“



- „Das Entwicklungszentrum Rüsselsheim wird weiterhin eine tragende Säule des Entwicklungsnetzwerks des Unternehmens sein. Die künftigen Opel-Modelle werden hier in Rüsselsheim designed und entwickelt“, wird betont. Zusätzlich sei das Entwicklungszentrum verantwortlich für weltweite Aufgaben innerhalb der gesamten Gruppe und betreibe mehrere Kompetenzzentren, etwa für die wichtige Brennstoffzellen-Technologie. „Mit diesen Kompetenzzentren spielt Opel in Rüsselsheim eine wichtige Rolle in der globalen Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Gruppe. Opel-Ingenieure übernehmen wichtige Aufgaben für den gesamten Konzern und tragen damit zum Erfolg aller Marken der Gruppe bei.“



- „Wir haben 2020 ein Programm zum freiwilligen Personalabbau vereinbart. Die dort vereinbarten 2100 Stellen haben wir noch nicht erreicht, hier müssen wir das Tempo erhöhen. Dieses laufende Programm zum Abschluss zu bringen, hat bei uns derzeit die höchste Priorität.“