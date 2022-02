Opel stellt Hunderte Leiharbeiter ein

RÜSSELSHEIM - Beim Autobauer Opel ist nach kräftigen Stellenstreichungen die Personaldecke dünn geworden. Am Stammsitz Rüsselsheim sucht die Stellantis-Tochter mehrere Hundert Leiharbeiter, um den Produktionshochlauf des neuen Kompaktmodells Astra zu stützen. Temporär soll über einen Personaldienstleister eine mittlere dreistellige Zahl an Stellen besetzt werden, erklärte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Auch Ausfälle durch die aktuelle Welle der Corona-Variante Omikron wolle man auf diesem Weg kompensieren. Zuvor hatte dieberichtet. Dort heißt es, gesucht werde in der Montage, als Produktionshelfer, in der Lagerlogistik, in der Fertigung- und Endmontage oder beim Fahren von Gabelstaplern. Es gebe eine „sehr gute Bezahlung“, einen „unbefristeten Arbeitsvertrag“ – „ab sofort“. Auch Zuschläge zum normalen Stundenlohn, der wohl bei 20,27 Euro liegen soll.