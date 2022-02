3 min

Opel will in Rüsselsheim Kurzarbeit verlängern

In der Opel-Verwaltung und im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim türmt sich die Arbeit. Dass die Kurzarbeit nun verlängert werden soll, sorgt in der Belegschaft für großen Unmut.

Von Ralf Heidenreich Leiter Redaktion Wirtschaft