Opel-Zerschlagung: Wiesbaden und Mainz in großer Sorge

Opelwerk am Main (Perlita Braquet/Justus Hamberger/Simon Rauh)

wir berichteten). In Unternehmenskreisen wird damit gerechnet, dass Stellantis das Vorhaben auch durchsetzen will. RÜSSELSHEIM - Das Fertigungswerk am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim blickt auf eine mehr als 120 Jahre währende Geschichte zurück. Doch damit wird es wohl bald Schluss sein. Denn der Opel-Mutterkonzern Stellantis prüft nach Aussage eines Sprechers, die Rüsselsheimer Produktionsstätte, aber auch das Werk in Eisenach aus dem Opel-Verbund herauszulösen und sie zu eigenständigen Gesellschaften unter dem Dach von Stellantis zu machen (). In Unternehmenskreisen wird damit gerechnet, dass Stellantis das Vorhaben auch durchsetzen will.

Nach Angaben eines Sprechers sollen „die mit einer solchen effizienteren und flexibleren Produktionsorganisation verbundenen Vorteile langfristig dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern“. Das Ziel: Stellantis will möglichst leicht und schnell die Produktion der vielen verschiedenen Modelle der insgesamt 14 Marken des Konzerns im großen Werksverbund verteilen und umswitchen können, „um eine maximale und effiziente Auslastung der Produktionskapazitäten zu erreichen“.

Viele Opelaner leben in den beiden Städten

Allerdings sind nicht nur viele Opelaner und Arbeitnehmervertreter der Ansicht, dass dieser Schritt den Werken und ihren Beschäftigten zum Nachteil gereicht, auch die Städte Mainz und Wiesbaden sind in großer Sorge und warnen vor schwerwiegenden Konsequenzen. Nicht allein für die Rüsselsheimer Opel-Belegschaft, von denen viele mit ihren Familien in Mainz und Wiesbaden leben, sondern auch für die vielen Unternehmen in der Region und ihre Beschäftigten.

Etliche internationale Forschungs-, Entwicklungs- und Zulieferunternehmen hätten ihren Sitz in der Rhein-Main-Region und profitierten von der Nähe zu Opel in Rüsselsheim, heißt es in einer gemeinsamen, eindringlichen Mitteilung der Wirtschaftsdezernenten Oliver Franz (Wiesbaden) und Manuale Matz (Mainz). "Eine Opel-Zerschlagung hätte auf Grund der engen Verzahnung von Opel im Netzwerk aus regionalen Zulieferern und Forschung enorme Auswirkungen auf die Wirtschaftsstandorte Wiesbaden und Mainz."



"Enge Geschäftsbeziehungen stehen auf dem Spiel"

Die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz betonte: „Das Opel-Werk in Rüsselsheim hat eine enorme Stahlkraft nach Mainz. Durch eine Ausgliederung des Werks stehen für Mainzerinnen und Mainzer Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie enge Geschäftsbeziehungen auf dem Spiel und damit auch der wirtschaftliche Erfolg von Mainzer Unternehmen.“ Und Franz, der auch Wiesbadener Bürgermeister ist, ergänzte: "Auch einige Wiesbadener Unternehmen sind eng mit dem Opel-Werk in Rüsselheim verbunden und es bestehen langjährige Geschäftsbeziehungen, die nun in Frage stehen."

Erinnerungen an "unrühmliche" Zerschlagung von Hoechst Die Pläne der Opel-Mutter Stellantis erinnerten doch sehr an die "unrühmliche" Fusion der Frankfurter Hoechst AG mit dem französischen Konkurrenten Rohne-Poulenc zu Aventis im Jahr 1999. "Damals sollte ein großer deutsch-französischer Gemeinschaftskonzern entstehen und Aventis wurde dann im Jahr 2004 – mit Unterstützung der französischen Regierung - durch den Arzneimittelhersteller Sanofi übernommen“, so Matz und Franz weiter. Opel war 2017 von dem französischen Autohersteller PSA (Peugeot und Citroen) übernommen worden, der dann Anfang dieses Jahres mit dem Fiat-Chrysler-Konzern zu Stellantis fusionierte