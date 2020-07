Opernplatz: „Den Frieden der Stadt verteidigt“

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Um kurz vor ein Uhr am Samstagmorgen waren auf dem Frankfurter Opernplatz nur noch eine Hand voll Polizisten. Menschen, die nicht bei der Polizei oder einer örtlichen Behörde arbeiten, durften den Platz im Herzen der Frankfurter City zu dieser Zeit nicht einmal mehr betreten. Zwischen ein Uhr und fünf Uhr morgens wurde der Opernplatz erstmals nach den Ausschreitungen von letztem Samstag zur Sperrzone.

Ab kurz vor Mitternacht ertönten Lautsprecherdurchsagen der Polizei. Die Beamten wiesen auf die „Allgemeinverfügung Opernplatz“ hin. Bedeutete: Ab 24 Uhr durfte dieser nicht mehr überquert beziehungsweise betreten werden. Das galt auch für Anwohner. Und diejenigen, die sich dort noch aufhielten, wurden von Polizeibeamten freundlich, aber bestimmt, gebeten, zu gehen.

Um kurz vor ein Uhr befanden sich auf dem Opernplatz fast nur noch Polizisten. Schauen Sie sich im 360-Grad-Bild den Platz nach der Räumung an.

Das Technische Hilfswerk leuchtete ab 24 Uhr mit großen Lichtmasten den Platz aus, sodass spätestens ab diesem Zeitpunkt das sommerliche Partyfeeling vorbei war. Reinigungskräfte begannen damit, den Vorplatz der Alten Oper zu säubern, Polizeiwagen platzierten sich in der Mitte vor dem Brunnen und wiederholten die Lautsprecherdurchsagen alle paar Minuten. „Wir gehen davon aus, dass die Menschen so verstehen, dass um ein Uhr Schluss sein soll“, erläuterte Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill die ergriffenen Maßnahmen.

"Flagge zeigen"

Gemeinsam mit Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) verschaffte er sich vor Ort einen Eindruck von der Lage. Wie viele Polizisten an diesem Abend in der Stadt eingesetzt wurden, verriet der Polizeichef nicht. Fakt ist aber, dass die Polizeipräsenz am Freitagabend in ganz Frankfurt spürbar höher war als normalerweise. „Wir haben über die Medien relativ deutlich dargestellt, dass wir uns für heute Abend personell stark aufstellen. Wir haben kräftige Unterstützung von der hessischen Bereitschaftspolizei“, so Bereswill.

Oberbürgermeister Feldmann erklärte, dass er froh sei, dass so viele Polizisten vor Ort seien. Denn: „Wir wollen hier Flagge zeigen. Ich habe am Montag bei der Sicherheitskonferenz sehr klar gesagt, dass ich mir wünsche, dass so viele Ordnungskräfte anwesend sind, dass jedem klar sein müsste, dass es keine Freude ist, nach Frankfurt zu kommen, um Rabatz zu machen und seine Aggressionen auszuleben.“ So etwas wolle und brauche man nicht in der Mainmetropole. Schließlich sei Frankfurt immer eine Stadt für friedliebende Menschen gewesen. „Und wir verteidigen heute Abend den Frieden dieser Stadt“, so der Oberbürgermeister.

Friedliche Räumung des Platzes

Die vielen Polizisten hielten sich den ganzen Abend und auch bei der Räumung des Platzes unauffällig zurück, machten hier und da sogar Späße mit Passanten. Genauso stellte sich Polizeipräsident Bereswill den Verlauf des ersten Abends mit der Sperrzone vor: „Wir sind ganz stark im Hintergrund und wollen erst dann in den Vordergrund treten, wenn es absolut erforderlich ist.“ Dieser Fall trat am Freitagabend nicht ein. Die Absperrung und Räumung des Platzes verlief ohne Probleme. Es war dort bis Mitternacht auch nicht so voll wie es sonst oft an einem Sommerabend am Wochenende ist. Manche Passanten glaubten, dass dies daran liege, dass die Sperrstunde Vielen die Lust am Feiern auf dem Opernplatz genommen hätte.

So sah der Frankfurter Opernplatz am Freitagabend um kurz vor 21 Uhr aus. Es war deutlich weniger los als an den vergangenen Wochenenden, wie man in der 360-Grad-Aufnahme sehen kann.

Einige Menschen kamen aus purer Neugierde und hielten sich an die Anweisungen der Polizei. Einzig eine kleine Gruppe von jungen Frauen, die Aufkleber mit der Aufschrift „Migrantifa Hessen“ verteilten, sorgte für ein paar Zwischenrufe während des Statements von Feldmann. Der Oberbürgermeister konnte die Situation aber beruhigen, in dem er die Aktivistinnen zu einem Gespräch in den nächsten Tagen einlud.