Opfer nach Angriff mit Scherbe halbblind: Urteil erwartet

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. (© Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - - Im Prozess um einen lebensgefährlichen Angriff mit einer Glasscherbe wird am heutigen Tag (12.00 Uhr) vor dem Landgericht Frankfurt das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert für die 29 Jahre alte Hauptangeklagte eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung. Der mitangeklagte Lebensgefährte (43) der Frau soll wegen gefährlicher Körperverletzung zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Verteidiger hielten in ihren Schlussvorträgen höchstens drei Jahre für die Angeklagte und ein Jahr für ihren Lebenspartner für ausreichend. Weil ein Tötungsvorsatz nicht erkennbar sei, komme für beide lediglich gefährliche Körperverletzung in Betracht.

Der Vorfall hatte sich im Januar vergangenen Jahres in der Wohnung des Opfers in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) ereignet. Die drei Personen waren nach einem Trinkgelage in Streit geraten, weil die Gastgeberin plötzlich nicht mehr nachschenkte. Während der Angeklagte nach einigen Faustschlägen gegen die 49-Jährige die Wohnung verließ, griff die Lebensgefährtin das Opfer mit der Glasscherbe an, die sie der Verletzten mitten ins linke Auge stieß. Laut Plädoyer der Staatsanwältin geschah dies mit „bedingtem Tötungsvorsatz“, das Opfer ist seither auf dem linken Auge blind.

Das Paar hat sich bereits seit Anfang April vor der Schwurgerichtskammer zu verantworten. Im Verlauf des Prozesses räumte die Frau ein, das Opfer mit der Glasscherbe angegriffen zu haben. Alle drei Beteiligten waren erheblich betrunken, was allerdings nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht zu einer eingeschränkten Schuldfähigkeit führte.