Paketbote klingelt bald nur noch auf Wunsch

Wer ab Juli sein DHL-Paket an der Haustür in Empfang nehmen will, muss in seinem Kundenkonto eine Änderung vornehmen. Die geplante Neuregelung sorgt für Unmut. Die Hintergründe.

Von Annika Sinner Volontärin