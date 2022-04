Partner stoppen Koalitionsverhandlungen mit Linkspartei

Das Wiesbadener Rathaus. (Foto: Lukas Görlach)

WIESBADEN - Die seit zwei Monaten laufenden Koalitionsgespräche im Wiesbadener Rathaus wurden vorerst gestoppt. Das haben am Dienstagabend die Parteien Grüne, SPD und Volt in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. Darin heißt es: „Die für diese und nächste Woche geplanten Verhandlungstermine der vier Parteien zur Bildung einer Koalition in Wiesbaden finden nicht statt, um der Partei Die Linke Raum zu geben, deutlich zu machen, wie sie von ihrer Seite aus die Aufklärung lückenlos vorantreiben und die notwendigen Konsequenzen ziehen will.“ Die Vorwürfe gegenüber der Partei „Die Linke“ seien gravierend und müssten vollständig aufgeklärt werden. Unter anderem stehen Vorwürfe sexuellen Missbrauchs im Raum.

Grüne, SPD und Volt erwarten von der Linken, dass sie die notwendigen Beiträge zur Aufklärung leistet. „Entscheidend ist für uns, wie sich die Linke als Partei in dieser Situation verhält“, teilen die Beinahe-Koalitionäre mit. Eigentlich hatten sich Grüne, SPD, Linke und Volt einen Zeitplan bis Ostern auferlegt, dann sollte die „Progressive Koalition“ (ProKo) stehen. Im vergangenen Herbst hatte das Vierer-Bündnis bereits einen gemeinsamen Haushalt für die Landeshauptstadt auf den Weg gebracht. Der Zeitplan der Koalitionsverhandlungen konnte aber nicht eingehalten werden und geriet zuletzt etwas ins Stocken. Den Vernehmen nach gibt es noch einige Streitpunkte aus dem Weg zu räumen.

Ohne Linke keine Mehrheit

Nun gefährden die Vorkommnisse innerhalb der Linken die Koalitionsbildung, ohne die fünf Sitze der Linken gibt es keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Dennoch könne es kein „einfaches Übergehen zur Tagesordnung“ geben, betonen SPD, Grüne und Volt: „Vom weiteren Verhalten der Partei Die Linke und unseren innerparteilichen Gesprächen werden wir das weitere

Vorgehen abhängig machen.“