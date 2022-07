3 min. inkl. Video

Penny-Markt in Rüsselsheim komplett abgebrannt

In Rüsselsheim-Königstädten ist ein Penny-Markt am Samstagabend durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe mehrerer Millionen Euro aus.

Von Andreas Trapp und Alexandra Maus