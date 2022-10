Personalmangel: Weiter viele Zugausfälle in Rhein-Main

Zahlreiche Ausfälle von S-Bahnen und Regionalzügen sorgten am Samstag für Unmut bei Pendlern. (Foto: Karl Schlieker )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

RHEIN-MAIN - Auch am Wochenende mussten viele Pendler und andere Bahnreisende in der Rhein-Main-Region viel Geduld mitbringen: Bis in den Sonntagabend kommt es laut Deutscher Bahn „wegen eines kurzfristigen Personalausfalles im Stellwerk Mainz-Bischofsheim“, die nicht zu kompensieren seien, zwischen 6 und 20 Uhr zu Halt- und Teilausfällen im Fern- und S-Bahnverkehr. Betroffen sind ICE-Verbindungen etwa von Wiesbaden nach Dresden und ICE-/IC-Verbindungen von Hamburg nach Wien, die am Mainzer Hauptbahnhof und am Frankfurter Flughafen nicht halten können. Ersatzweise sollten Züge in Mainz-Mombach Halt machen.

Die Probleme auf den S-Bahnlinien der Region dauern seit Tagen an, bereits am Dienstag, als Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zum Champions-League-Gruppenspiel Tottenham Hotspur zu Gast hatte, kam es laut Fans zu Ausfällen. Am Freitag verkehrten die S-Bahnen im Bereich des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) nur noch halbstündlich. Der Grund waren außergewöhnlich hohe Krankenstände, teilte eine RMV-Sprecherin mit. Am Samstag berichteten Bahnfahrer und Ausfällen bei Regionalbahnen und S-Bahnen in verschiedene Richtungen.

Lesen Sie auch: Zahlreiche Zugausfälle beim RMV

Die massiven Beeinträchtigungen erinnern an die massiven Zugausfälle im Sommer 2013, als Personalprobleme, vor allem bei Fahrdienstleitern, im Mainzer Stellwerk über Wochen für bundesweite Schlagzeilen sorgten und Tausende Pendler betroffen waren. Das Personalchaos rief damals schließlich sogar Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) auf den Plan.