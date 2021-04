Pferd kollidiert mit S-Bahn - Tier wird eingeschläfert

Die Unfallstelle bei Weiskirchen. (Foto: 5vision.media )

WEISKIRCHEN - Ein vermutlich von einer Koppel ausgebüxtes Pferd ist am Dienstagnachmittag nahe dem Bahnhof im südhessischen Weiskirchen bei Rodgau mit einer fahrenden S-Bahn zusammengestoßen. Das Tier sei dabei so schwer verletzt worden, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend.

Nach Angaben des Besitzers habe sich das weiße Pferd vermutlich erschreckt und sei über den Zaun der wohl ordnungsgemäß gesicherten Koppel gesprungen. Der Besitzer habe berichtet, dass er noch versucht habe, den Lokführer zu warnen, sagte der Sprecher.

Die Fahrgäste der S-Bahn seien bei dem Unfall unverletzt geblieben. Während des Einsatzes wurde die Zugstrecke vorübergehend gesperrt.