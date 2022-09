Pflegeheime werden teurer: Bis zu 1000 Euro mehr im Monat

Kosten

Die Tarifstrukturen, nach denen die neue Tariftreueregelung bemessen wird, werden für jedes Bundesland einzeln ausgerechnet. So wird beispielsweise das „regional übliche Entgeltniveau“ für eine Pflegefachkraft in Hessen mit 22,20 Euro pro Arbeitsstunde angegeben, in Rheinland-Pfalz mit 22,98 Euro. In Hessen erhalten Mitarbeiter als Zulage für Nachtschichten durchschnittlich 14 Prozent des Stundenlohns, in Rheinland-Pfalz 18 Prozent.