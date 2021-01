Polizei beendet nächtliches Treffen auf Schulhof

Ein Polizeiwagen. (Foto: dpa)

GROSS-GERAU - Polizisten haben am Freitagabend ein Treffen junger Menschen auf einem Groß-Gerauer Schulhof aufgelöst. Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 22 Uhr ein Alarm eingegangen. Auf dem Schulhof der Luise-Büchner-Schule in der Jahnstraße trafen die Beamten dann acht Personen im Alter zwischen 17 und 26 Jahren an.

Offenkundig hatte sich die Gruppe verbotenerweise auf dem Schulgelände getroffen, um gemeinsam Alkohol und Betäubungsmittel zu konsumieren. Dabei hielten die jungen Teilnehmer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein und trugen zudem auch keinen Mundschutz.

Alle neun Personen erwarten jetzt Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch sowie Anzeigen gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen.

Auf einen 21 Jahre alten Mann, der sich zunächst gegenüber den Beamten aggressiv verhielt und anschließend gegen seine Festnahme sperrte, kommt zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu. Bei einem 19-Jährigen fanden die Polizisten ein verbotenes Springmesser und geringe Mengen Cannabis. Ihn erwarten Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffen- sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz.