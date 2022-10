Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (© David Inderlied/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Linz am Rhein (dpa/lrs) - - Die Polizei hat in Linz am Rhein ein Schaf aus einer Notlage gerettet. Es hatte sich in einer Dornenhecke verfangen und sich über Stunden nicht alleine befreien können, wie die Polizei in Linz am Donnerstag mitteilte. Der Halter des Schafs in der Ortsgemeinde Vettelschoß habe nicht erreicht werden können, daher hätten die Polizisten das Tier befreit.