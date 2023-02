Polizei meldet Angriffe auf Neapel-Fans vor Eintracht-Spiel

Bei daraufhin durchgeführten Kontrollen mehrerer verdächtiger Gruppierungen nahm die Polizei neun Männer, die Quarzsandhandschuhe, Sturmhauben und Mundschutz bei sich trugen, kurzzeitig in Gewahrsam. Unter ihnen befanden sich einschlägig bekannte Gewalttäter, aber auch bislang nicht in Erscheinung getretene Personen. Zudem sprach die Polizei 22 weiteren Personen Platzverweise aus. Zum Hinspiel im Achtelfinale der Champions League am Dienstagabend werden rund 2600 Neapel-Fans in Frankfurt erwartet.