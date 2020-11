Polizei räumt neue Barrikaden der A49-Gegner

Beamte nehmen Aktivisten fest, die eine Absperrung durchbrochen hatten. Polizisten beginnen am zweiten Tag des Großeinsatzes mit der Räumung des Dannenröder Waldes. (Foto: Boris Roessler/dpa)

HOMBERG/OHM - Die Polizei hat am Mittwoch erneut Arbeiten zur Errichtung eines Logistikzentrums im südlichen Dannenröder Forst begleitet. Der Aufbau dieses Logistiklagers schreitet voran, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei räumten die Beamten Baumhäuser und Hängematten in zwei bis vier Metern Höhe.

Außerdem durchsuchten Einsatzkräfte erneut den nördlichen Teil des Dannenröder Forstes nach Gefahrenquellen. Es wurden dabei zwei neue Tripods entdeckt, die mit jeweils einer Person besetzt waren. Autobahngegner hatten laut Polizei die Nacht genutzt, um neue Barrikaden zu errichten. Mit einem Hubsteiger brachten die Beamten die Ausbaugegner auf den Boden. Anschließend beseitigte die Polizei die Hindernisse. In diesem Bereich fanden am Mittwoch schon erste Rodungsarbeiten statt.

Ausbaugegner versuchten laut Polizei zudem, die Instandsetzungsarbeiten an Wald- und Rettungswege zu behindern. Dabei wurde niemand verletzt. Eine Ausbaugegnerin soll beim Transport nach unten versucht haben, vom Hubsteiger auf ein Sprungkissen zu springen. Die Einsatzkräfte verhinderten dies jedoch. Im Anschluss soll die Frau Widerstand geleistet haben und wurde festgenommen.

Im Bereich des Camps "Drüben" sollen gegen 11.15 Uhr drei Personen versucht haben, eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen. "Ein Schlagstockeinsatz zur Distanzwahrung war notwendig, um das Durchbrechen der Ausbaugegner zu verhindern", schreibt die Polizei zu diesem Vorfall. Die drei Personen wurden festgenommen. Verletzt wurde niemand.

An diesem Einsatztag wurden laut Polizei 29 Personen in Gewahrsam genommen. Es wurden drei Ermittlungs- und 28 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.