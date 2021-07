Polizeieinsatz am Bahnhof Frankfurt-Höchst - zwei Verletzte

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und sperrte den Bahnhof weiträumig ab. (Foto: 5visionmedia)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es es gegen 00:30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in Frankfurt-Höchst gekommen.

War ein Messer im Spiel oder gar eine Schusswaffe?

Nach ersten Informationen kam es am Bahnhof Höchst zum Waffengebrauch eines Messers oder gar einer Schusswaffe, in dessen Folge ein 35-jähriger und ein 25-jähriger Mann schwerverletzt wurden. Sie mussten durch den Rettungsdienst in Schockräume umliegender Krankenhäuser transportiert werden.

Unverzüglich wurde ein Großaufgebot der Polizei an die Einsatzstelle alarmiert. Der Bahnhofsvorplatz und umliegende Straßen waren im Rahmen des Einsatzes vollgesperrt. Mehrere vereinzelte Blutflecken waren auf dem gesamten Platz sichtbar. Ob es weitere, flüchtige Verletzte gibt, ist derzeit unklar. Noch in der Nacht wurden zahlreiche Zeugen vor Ort vernommen und die Kriminalpolizei nahm erste Ermittlungen auf.

Die Hintergründe zur Tat sind noch völlig unklar und sind nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz waren die Polizei und der Rettungsdienst.