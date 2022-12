Polizei schießt auf Angreifer am Bahnhof Gateway Gardens

Frankfurt. Am Bahnhof Gateway Gardens am Frankfurter Flughafen läuft am Mittwochabend ein größerer Einsatz der Polizei. Laut bislang unbestätigten Meldungen sei eine Person mit einem Messer in der S8 gesehen worden, es habe Verletzte gegeben. Zeugen berichten zudem, dass ein Schuss gefallen sei. Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt, Polizei und Notarzt seien vor Ort.