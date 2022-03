Präventionsexpertin: „Kiffen hat durch Pandemie zugenommen“

Zur Person

- Claudia Berger (46) war 18 Jahre lang drogenabhängig, gewalttätig und vorbestraft. Sie schaffte den Ausstieg aus der Drogen-Misere, machte kalten Entzug, ließ ihr altes Leben hinter sich, hat aber heute noch mit den Folgen zu kämpfen.

- Seit 2013 engagiert sich die Weiterstädterin als „Sheriff for Kids“ und als Mediatorin für gewaltfreie Kommunikation an Schulen in der Suchtprävention. Mit „Sheriff for Kids“ hat Claudia Berger ihre Lebensaufgabe gefunden, will mit ihren Erfahrungsberichten andere warnen. Mit Erfolg: Innerhalb von zehn Jahren hat sie durch Schülervorträge und Workshops Hunderttausende von Schülern erreicht. Sie kooperiert mit dem Kommunalen Präventionsrat Darmstadt.

- Mehr Infos zu „Sheriff for Kids“ gibt es auf www.sheriff4kids.de.





Laut dem aktuellen Drogenbericht der Bundesregierung von 2021 haben 7,1 Prozent aller Erwachsenen innerhalb von 12 Monaten Cannabis konsumiert, in der Altersgruppe der 12 bis 17-Jährigen waren es 8,1 Prozent. 2015 waren es in dieser Altersgruppe noch 7,3 Prozent.

- Das Centre for Drugs Research (CDR) hat Anfang 2021 an der Goethe Universität Frankfurt nach dem zweiten Lockdown eine zweite Umfrage unter 3460 Personen aller Altersgruppen zum Cannabiskonsum in der Corona Pandemie durchgeführt. Konsumierten vor der Pandemie 38 Prozent der Befragten täglich Cannabis, stieg der tägliche Konsum zum damals aktuellen Zeitpunkt (Januar bis März 2021) auf 47 Prozent an. Genaue Zahlen zum Konsum von Jugendlichen liegen in dieser Studie nicht vor.