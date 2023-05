Premiere für das WEINx1-Genussevent bei der VRM

Weinliebhaber können an den Ständen ihren persönlichen Geschmack auswählen – oder etwas Neues ausprobieren. Zum Beispiel Zukunftsweine und historische Rebsorten, wie Grüner Adelfränkisch, Heunisch oder Gelber Orleans, die als Megatrends gelten und an Gemeinschaftsständen vertreten sind. Wer mehr darüber erfahren möchte, hat die Möglichkeit, an Vorträgen oder Workshops teilzunehmen, die daneben auch neue Geschmackserlebnisse anbieten oder erklären, welche Weinsorten gegen den Klimawandel ankämpfen. „Es ist die Premiere eines Wein- und Genussevents, wie es ihn so im Rhein-Main-Raum noch nicht gegeben hat“, sagen Harth und Ehlke, die in kurzweiligen Gesprächen auf der VRM-Bühne mit ihren Gästen einen Wein-Expertentalk führen.