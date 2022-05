Privat divers, im Job eher eine Frau

ZUR PERSON

Luisa Heim ist 23 Jahre alt und lebt in Darmstadt. Heim arbeitet in einer Anwaltskanzlei und übersetzt dort ins Deutsche, Englische, Französische und Spanische. Außerdem engagiert sich Luisa Heim bei der Grünen Jugend in Darmstadt. (elsa)



Geschlechter



Mann und Frau – so einfach ist es nicht. Manche Menschen sehen sich weder so noch so, und dann wird es kompliziert. Einige Begriffserklärungen:



Divers: Seit Dezember 2018 gibt es im Geburtenregister neben „männlich“ und „weiblich“ die Option „divers“.



trans*: Menschen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren. Sie können auch geschlechtsangleichende Maßnahmen vollziehen.



nicht-binär: Sammelbezeichnung für Geschlechtsidentitäten aus dem Trans*-Spektrum für Menschen, die sich nicht ausschließlich als weiblich oder männlich identifizieren und sich außerhalb der zweigeteilten, binären Geschlechterordnung befinden.



binär: Menschen, die sich als Frau oder Mann sehen.



cis-geschlechtlich: Menschen, die sich mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren.



inter*: Menschen, die mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren werden.



polygender: Menschen, die viele Geschlechtsidentitäten in sich vereinen.



Es gibt etliche weitere Begriffe. Eine ausführliche Sammlung mit Erklärungen gibt es zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Link: www.bpb.de/themen/gender-diversitaet/geschlechtliche-vielfalt-trans/245426/lsbtiq-lexikon/. (elsa)