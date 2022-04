Protest gegen prorussische Demo in Frankfurt

In Frankfurt läuft eine prorussische Demo. (Foto: Sascha Kircher)

FRANKFURT - Begleitet von lautstarkem Protest, hat am Sonntagmittag die Demonstration „Gegen Hetze und Diskriminierung der russischsprachigen Mitbürger/Gegen Krieg – Für Frieden“ in Frankfurt begonnen. Mehrere hundert Teilnehmer mir russischen, deutschen und Sowjetfahnen versammelten sich am Opernplatz. Vereinzelt wurden Plakate gegen Krieg oder Rassismus hochgehalten.

Mehrere Dutzend Polizisten trennten die Versammlung von etwa hundert Gegendemonstranten, die mit ukrainischen Flaggen, Liedern, Trommeln und „Putin Kriegsverbrecher“ auf sich aufmerksam machten. Die Teilnehmer der Versammlung vor der Alten Oper, die ursprünglich als Autokorso angemeldet worden war, antworteten mit lauten „Russland“-, „Belarus“-, „Kasachstan“- und „Putin“-Rufen. Vereinzelt war zu hören „Selenskyj muss sterben“, einzelne Demonstranten trugen T-Shirts mit dem Konterfei des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Mehrere Sprecher wandten sich auf Deutsch und Russisch von einem unter anderem mit Sowjetflagge geschmückten Rednerpult an die Teilnehmer. „Wir möchten akzeptiert werden“, hieß es. „Jeder kennt die Fahne der Ukraine - aber kennt ihr auch die Fahne von Syrien, Iran, Jemen?“

Die Polizei trennte die Gegendemonstranten von den prorussischen Demonstranten. (Foto: Sascha Kircher)

Trotz aufgeheizter Stimmung kam es zunächst nicht zu Zwischenfällen. Die Polizei ist angewiesen, bei der bis 17 Uhr angemeldeten Demonstration auf die Einhaltung der Auflagen zu achten. Parallel fanden zwei angemeldete proukrainische Demonstrationen statt.

