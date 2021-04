Psychologin: Corona hemmt Selbstständigkeit von Kindern

ZUR PERSON

Bärbel Venema, 60, arbeitet in Darmstadt als Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin (KJP) und Supervisorin. Nach Tätigkeit im Bereich Frühförderung, Erziehungsberatung und Psychologischer Beratung in Kindertagesstätten arbeitet sie seit 2000 im Johannesviertel in eigener Praxis für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie für Kinder und Jugendliche. Venema ist Mitglied der Arbeitsgruppe KJP der Psychotherapeutenkammer Hessen. (two)