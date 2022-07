Psychotherapeutin alarmiert: Keine Therapieplätze für Kinder

Versorgung im Landkreis

In Darmstadt-Dieburg gibt es 18 Praxen von Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. In Darmstadt sind es laut Kassenärztlicher Vereinigung Hessen 22. Für eine stationäre Behandlung sind für das Einzugsgebiet Darmstadt-Dieburg die Vitos-Kliniken in Riedstadt zuständig.



Junge Menschen ab 18 Jahre, die wegen psychischer Probleme stationär behandelt werden müssen, finden Hilfe im Zentrum für seelische Gesundheit der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, in den Vitos-Kliniken in Heppenheim, und Riedstadt sowie im Elisabethenstift in Darmstadt. (sab)