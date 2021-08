Puppe in Flut-Gebiet gefunden - Helfer suchen Besitzer

Die Polizei hilft bei der Suche nach dem Besitzer einer bei Dernau gefundenen Puppe. (Foto: Polizei Koblenz)

KOBLENZ - "Puppen-Mutti" gesucht: Ein Helfer hat im Flut-Katastrophengebiet an der Ahr in Rheinland-Pfalz eine Puppe gefunden und nun wird nach der Besitzerin oder dem Besitzer gesucht. Auch die Polizei in Koblenz hilft bei der Suche mit und verbreitete die Geschichte auf Twitter und Facebook. Der Aufruf sei auf eine große Resonanz gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Samstag. Noch sei aber keine "Puppen-Mutti" ausfindig gemacht worden.

Der Polizei zufolge hatte ein Helfer der Malteser aus dem niedersächsischen Georgsmarienhütte die Puppe in einem Gebüsch bei Dernau an der Ahr entdeckt. Als Familienvater sei ihm sofort bewusst gewesen, dass diese Puppe sicherlich sehr von einem Kind vermisst werde. Er habe die Puppe mitgenommen, gereinigt und würde sie nun gerne dem Kind zurückgegeben, dem sie gehört habe.

