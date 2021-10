Querdenkern Stirn geboten: Auszeichnung für Polizeichef

Thomas Lebkücher erklärt Querdenkern, wie die Gesellschaft funktioniert. Foto: Screenshot Twitter Michael Mayr

WORMS - 1521 trat Martin Luther in Worms vor den Reichstag und stand trotz aller Widerstände für seine Überzeugung ein. 500 Jahre später bewies der Leiter der Wormser Polizeiinspektion, Thomas Lebkücher, in der Lutherstadt seine Standhaftigkeit.

Für seine Erklärung, wie das Zusammenleben in der Gesellschaft funktioniert – „Ein Grundrecht kann nie uneingeschränkt ohne ein anderes Grundrecht gelten“ – wird der Polizeichef nun mit der Luther-Medaille des Evangelischen Dekanats Worms-Wonnegau ausgezeichnet.

Wenige Schritte vom Wormser Reformationsdenkmal entfernt hatte Lebkücher den Demonstranten, die einen „Gottesdienst“ abhalten wollten, obwohl ein Gericht ihn untersagt hatte, am Beispiel der Geschichte der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane verdeutlicht, was Nächstenliebe bedeutet. Als Petrus einem der Häscher das Ohr abschlug, habe Jesus ihm das Ohr wieder angelegt. „Weil er davon geprägt war, den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst“, hatte der bibelfeste Polizeichef den Demonstranten erklärt. Dabei war er gefilmt worden. In den sozialen Medien hatte er für sein souveränes Handeln viel Zuspruch erhalten.