Radlader gerät in Brand: Ein Verletzter

Otzberg (dpa/lhe) - - Ein Radlader ist auf dem Gelände eines Sägewerks in Otzberg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) in Brand geraten. Das Feuer griff demnach auf Holz über, das in der Nähe gelagert war; das Gebäude des Sägewerks wurde jedoch nicht beschädigt. Mitarbeiter hatten versucht, das Feuer zu löschen. Ein Mann hat dabei eine leichte Rauchgasverletzung erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Warum die Baumaschine am Samstagmittag Feuer gefangen habe, sei bislang unklar, teilte die Polizei. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.