Rassistischer Angriff in S-Bahn - 79-Jähriger festgenommen

FRANKFURT - Im Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Montag einen 79-Jährigen festgenommen, der in der S-Bahn einen Kongolesen rassistisch angegriffen hatte. Wie die Polizei mitteilt, schnappten sie den Mann unmittelbar nach der Tat, gegen 14.10 Uhr.

Ersten Erkenntnissen nach gerieten die beiden Männer demnach in der S-Bahn in Richtung Frankfurt Hauptbahnhof in eine verbale Auseinandersetzung. Der 79-jährige Täter riss im weiteren Verlauf an der Krawatte des kongolesischen Reisenden, äußerte rassistische Beleidigungen, kratzte ihm im Gesicht und drohte, ihn umzubringen. Anschließend versuchte der Täter, dem 58-jährigen Opfer gewaltsam die Laptoptasche zu entwenden.

Bei Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof wurde der 79-Jährige festgenommen. Das Opfer wurde durch den Vorfall nur leicht verletzt, so die Polizei. Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raubs hat das Polizeipräsidium Frankfurt am Main übernommen.