Raubüberfall auf Drogendealer: Mordprozess beginnt

Gießen (dpa/lhe) - - Ein tödlicher Überfall im Drogenmilieu beschäftigt in den kommenden Monaten das Landgericht Gießen. Drei Männer sitzen von diesem Montag an (10.00 Uhr) unter anderem wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge auf der Anklagebank. Sie sollen im vergangenen Februar im mittelhessischen Gießen zwei ihnen als Heroinhändler bekannte Männer in einer Wohnung überfallen und ausgeraubt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass zwei der Angeklagten die 53 und 56 Jahre alten Opfer schlugen, traten und knebelten. Der Komplize soll an der Tür Schmiere gestanden haben. Der 56-Jährige wurde laut Staatsanwaltschaft durch die „massiven Gewalteinwirkungen“ getötet, der 53-Jährige, der verletzt wurde, starb im folgenden Mai aus unklarer Ursache. Sein Tod soll keine direkte Folge des Überfalls gewesen sein. Die mutmaßlichen Täter, die selbst Drogenkonsumenten sein sollen, erbeuteten den Ermittlern zufolge unter anderem etwa 15 Gramm Heroin.

Den dringenden Tatverdacht gegen die drei Angeklagten, die die georgische Staatsangehörigkeit haben, stützen die Ermittler insbesondere auf Zeugenaussagen, Kameraaufnahmen eines Türspions, Funkzellendaten sowie auf die Auswertung von DNA-Spuren. Das Landgericht plant Prozesstage bis in den Januar hinein.