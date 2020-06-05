Raubvogel greift Jogger in Leeheim an

Am Leeheimer Riedsee hat ein Mäusebussard einen Jogger attackiert. Die Strecke am Westufer des Sees soll jetzt gemieden werden.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 05.06.2020 um 00:00 Uhr publiziert.