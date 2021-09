Razzia gegen Kinderpornographie in Hessen

Ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: jgfoto - stock.adobe)

WIESBADEN/FRANKFURT - Bei einem hessenweiten Schlag gegen Kinderpornographie hat die Polizei in dieser Woche bei Maßnahmen gegen 35 Männer insgesamt 32 Objekte durchsucht. Darüber informierte die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag. Insgesamt waren 289 Ermittlerinnen und Ermittler im Einsatz. Geführt wurden die Ermittlungen von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT).

Betroffen waren unter anderem die Regionalabschnitte Frankfurt, Groß-Gerau und Gießen sowie sowie die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Offenbach, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis, Waldeck-Frankenberg und Wetteraukreis. Im Rahmen der Durchsuchungen stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel sicher, die im Zuge der weiterer Ermittlungen ausgewertet werden.

In Baden-Württemberg hat die Polizei mit einer großangelegten Ermittlungsaktion mehr als ein Dutzend Wohnungen im Südosten des Landes wegen des Verbreitens von kinderpornografischen Inhalten durchsucht. Die Ermittler durchsuchten am Mittwoch 17 Wohnungen in den Kreisen Biberach, Göppingen, dem Alb-Donau-Kreis und im Ulmer Stadtgebiet, wie die Staatsanwaltschaften Ulm und Ravensburg am Donnerstag mitteilten.

Informationen zu der ZIT: Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) wurde Anfang 2010 als Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit Sitz im mittelhessischen Gießen errichtet. Seit Juli 2019 hat die ZIT ihren Sitz in Frankfurt am Main.



Die ZIT ist erster Ansprechpartner des Bundeskriminalamtes für Internetstraftaten bei noch ungeklärter örtlicher Zuständigkeit in Deutschland oder bei Massenverfahren gegen eine Vielzahl von Tatverdächtigen bundesweit.



Als operative Zentralstelle bearbeitet die ZIT mit derzeit 14 Staatsanwältinnen und Staatsanwälten besonders aufwendige und umfangreiche Ermittlungsverfahren aus den Deliktsbereichen:



- Cyber-Kriminalität (Hackerangriffe, Datendiebstahl,

Computerbetruge etc.)

- Kinderpornografie und sexueller Missbrauch von Kindern mit Bezug

zum Internet

- Darknet-Kriminalität (Handel mit Waffen, Drogen,

Fälschungsgütern etc.) sowie

- Hass-Kriminalität im Internet (Hate Speech)

Schwerste sexuelle Misshandlungen

Bei den Beschuldigten in Hessen handelt es sich um Männer im Alter von 17 bis 60 Jahren, die im Verdacht stehen, sich kinderpornographische Inhalte beschafft zu haben. Dabei seien zum größten Teil schwerste sexuelle Missbrauchshandlungen an Säuglingen und Kleinkindern zu sehen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem ein Hinweis des ausländischen Filehosting-Dienstes, über den die Männer an das Material gelangt waren, bei der Polizei eingegangen war.

Für den Besitz und die Besitzverschaffung kinderpornographischer Inhalte sieht das Strafgesetzbuch seit dem 1. Juli dieses Jahres einen Strafrahmen von einem bis fünf Jahren Freiheitsstrafe vor. Bis zum 1. Juli dieses Jahres waren solche Taten mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bewehrt.