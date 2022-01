Razzia gegen Schleuser: Durchsuchung auch in Flörsheim

Bundespolizisten im Einsatz vor dem Haus in der Flörsheimer Hafenstraße. (Foto: Jens Etzelsberger)

FLÖRSHEIM/DEUTSCHLAND - Im Zuge bundesweiter Ermittlungen gegen Schleuserkriminalität haben Beamte von Zoll und Bundespolizei am Mittwochmorgen mehr als 60 Objekten in fünf Bundesländern durchsucht. Unter anderem wurde dabei auch in Flörsheim ein Gebäude durchsucht. Bei dem Einsatz in der Hafenstraße waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, ein großer Polizeibus parkte in Flörsheim.

Die Schleuser-Aktivitäten, die im Visier der Ermittler stehen, beziehen sich auf den osteuropäischen Raum, insbesondere die Ukraine, Bulgarien und Moldawien, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der VRM bestätigte.

Laut Angaben der Bundespolizei waren in fünf Bundesländern etwa 1500 Beamte im Einsatz. Die Ermittlungen liefen unter dem Aktennamen "Schuh", weil der Hauptverdächtige, ein 48-jähriger Deutscher, in der Schuhstadt Pirmasens lebt. Seit den frühen Morgenstunden durchsuchten Einsatzkräfte über 60 Objekte in fünf Bundesländern mit Schwerpunkt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, teilt die Bundespolizei weiter mit. Zeitgleich hätten auch Ermittlungsmaßnahmen und insbesondere Durchsuchungen im europäischen Ausland stattgefunden. Neben Wohnungen und Geschäftsräumen werden auch Arbeitnehmerunterkünfte durchsucht.

Der 48-jährige Hauptverdächtige steht laut Bundespolizei als Kopf einer Tätergruppierung im Verdacht, mit seiner Personalvermittlungsfirma über 300 mit falschen europäischen Ausweisdokumenten ausgestatteten Staatsangehörige aus Nicht- EU- Staaten angeworben und nach Deutschland eingeschleust zu haben. Die Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, der Urkundenfälschung, des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt sowie der Steuerhinterziehung richten sich zurzeit gegen insgesamt 17 Beschuldigte.