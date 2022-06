Rea Garvey-Konzert von Wiesbaden nach Mainz verlegt

Das Konzert von Rea Garvey (hier beim Strandkorb-Konzert in Wetzlar 2021) wurde von der Brita-Arena in Wiesbaden an die Zitadelle in Mainz verlegt. (Archivfoto: Anna-Lena Fische)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Doch der Veranstalter der ab nächster Woche anstehenden Konzerte der Reihe „Wi.Love.Music“, Sparkassen-Park Mönchengladbach, übt sich in Schadensbegrenzung: Es werden keine weiteren Konzerte abgesagt, nach den Verlegungen von Sarah Connor ins RMCC (9. Juni), Fury in the Slaughterhouse in die Frankfurter Festhalle (10. Juni) und Die Crackers in die Batschkapp (24. Juni) steht nun die Mainzer Zitadelle als Ausweichort für Rea Garvey am 15. Juni fest.

Verlegungen aus produktions- und genehmigungstechnischen Gründen

Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Fans wiederum reagieren mit gemischten Gefühlen, kritisieren die Sitzplatzvergabe in den Hallen sowie die längeren Anfahrtswege. Zum genauen Hintergrund für das Aus für die Brita-Arena als Veranstaltungsort, für das „produktionstechnische und genehmigungspflichtige“ Gründe angeführt wurden, möchte sich der Veranstalter nicht äußern.

Verknüpfte Artikel