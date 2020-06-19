Freitag,
19.06.2020 - 12:48
2 min
Resolution: „Polizisten verdienen Schutz des Staates“
In einer Resolution verwahren sich die Innenminister von Bund und Ländern gegen „jeglichen Generalverdacht“ zu einer ungerechtfertigten Gewaltanwendung durch Polizeibeamte.
Von Thomas Ehlke
Reporter Politikredaktion
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