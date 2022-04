2 min

Rettungsversuch scheitert: Tragisches Zugunglück bei Gießen

Zwei Frauen sind am Dienstagabend am Bahnhof in Linden von einem Zug getötet worden. Die 20-jährige Tochter soll noch versucht haben, die Mutter von den Gleisen zurückzuziehen.

Von dpa/lhe/red