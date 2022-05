Rheingehört! #104 – Die Bewegtbild-Strategie der VRM

Die Bewegtbild-Redaktion in Aktion. (Archivfoto: Sascha Kopp)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN/MAINZ - Journalist:innen sind heutzutage längst nicht mehr auf die Spalten der Tageszeitung beschränkt. Mittlerweile werden viele Geschichten nämlich auch ganz anders erzählt – zum Beispiel in Form von bewegten Bildern und Videos.

Im Gespräch mit Laura Harff erklärt Adriana La Marca, Gesicht der VRM-Video-Kolumne dasbewegt!, die Bewegtbild-Strategie der VRM. Worauf es beim Videodreh ankommt, welche Geschichten sich für bewegte Bilder eignen und wie man mit negativem Feedback umgeht – all das erfahrt ihr in der neuen Folge von Rheingehört! Außerdem verrät die Bewegtbild-Reporterin, welche Folgen in ihrer Kolumne anstehen und was man mitbringen muss, um selbst im Bereich Content Development und Bewegtbild Fuß zu fassen.

R(h)einhören lohnt sich!

Folge 104 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

Weiterführende Links

Hier findet ihr unsere VRM-Mediathek

VRM-Mediathek

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an audio@vrm.de.

So könnt ihr uns hören!

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.