Rheingehört! #106 – Wechsel des hessischen Ministerpräsidenten

Bereits im Februar verkündete Ministerpräsident Bouffier, dass Boris Rhein sein Amtsnachfolger sein soll. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Bereits im Februar hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier seinen Rücktritt angekündigt. Seine Amtsnachfolge soll Boris Rhein übernehmen. Was die Highlights der zwölf Jahre Amtszeit von Bouffier waren und was von der Personalie Rhein nach der Übergabe des Staffelstabes am 31. Mai zu erwarten ist, erklärt Sascha Kircher im Gespräch mit Julia Dibiasi.

Außerdem spekulieren die beiden, welche potenziellen Umbauten es im hessischen Kabinett geben könnte, wer Rheins Nachfolge als Landtagspräsident übernimmt und, ob Bouffier tatsächlich seinen Ruhestand genießen oder doch weiter politisch aktiv sein wird.

Also: R(h)einhören lohnt sich!

Folge 106 zum Anhören

