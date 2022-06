Rheingehört! #110 – Kooperation statt Koalition: Chaos in der Stadtpolitik

Im Wiesbadener Rathaus, dem "Wohnzimmer der Stadtverordnetenversammlung", gibt es immer noch kein festes Bündnis. (Rene Vigneron)

WIESBADEN - Als die Wiesbadener Bürger im März 2021 ihre Stadtverordnetenversammlung gewählt hatten, galt ein Viererbündnis aus Grünen, SPD, Linkspartei und Volt eher als unwahrscheinlich. In den vergangenen Monaten stand das "progressive Bündnis" dennoch kurz vor einem Koalitionsvertrag. In der neuen Folge von Rheingehört! sprechen Dominik Theis und Kurier-Chef Olaf Streubig darüber, inwiefern die #metoo-Vorwürfe gegen Vertreter der Hessischen Linkspartei die Verhandlungen gestört haben und warum die Volt-Partei letztendlich die Koalition platzen ließ.

Streubig erklärt in der Folge auch, was überhaupt der Unterschied zwischen Koalition und Kooperation ist und verdeutlicht, warum das vom Politik-Output her nicht schlechter sein muss. Dabei geht er auch auf inhaltliche Themen ein, die in dieser Legislaturperiode durch die etwas weichere Konstellation ausgebremst werden könnten.

R(h)einhören lohnt sich!

Weiterführende Links

