Rheingehört! #114 – Ein Jahr nach dem Hochwasser im Ahrtal

Zerstörte Häuser nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im letzten Jahr. (Boris Roessler/dpa)

AHRTAL - Eine ganze Region, die in nur wenigen Stunden dem Erdboden gleichgemacht wurde - die Hochwasserkatastrophe wird die Geschichte des Ahrtals auch noch in vielen Jahren prägen. Sie zerstörte Existenzen, machte Menschen über Monate hinweg obdachlos und forderte an einem Tag über 130 Leben. Die Bilder haben sich bis heute in das Gedächtnis der Betroffenen eingebrannt und sorgten auch international für Entsetzen. Ein Jahr später schauen wir auf dieses schreckliche Ereignis zurück.

Bereits kurz nachdem sich die Pegelstände zurückgezogen haben startete die VRM mit ihrer Berichterstattung vor Ort: Reporter dokumentierten das Leid der Betroffenen und verfolgten im letzten Jahr die Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten. Darüber sprechen in der neuen Folge Rheingehört! unser Volontär Robin Eisenmann und VRM-Chefredakteur Friedrich Roeingh. Neben der Erinnerung an die ersten Tage nach dem Hochwasser veranschaulichen die beiden die Arbeit der letzten 12 Monate, den Erfolg der eigenen Spendenkampagne und die Hintergründe zum ersten Jahrestag.

