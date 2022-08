Rheingehört! #117 – Klimajournalismus und Klimakrise

Der Temperaturanstieg, der infolge der Klimakrise erfolgt, soll auf 1,5 Grad begrenzt werden. Doch auch dann sind die Auswirkungen bereits verheerend. (Symbolfoto: dpa/Valentin Flauraud )

RHEIN-MAIN - Die Klimakrise ist das Thema unserer Zeit. Trotzdem ist es in vielen Medienhäusern lange zu kurz gekommen. In der VRM tut sich aber gerade so einiges. Das zeigt zum einen die neu geschaffene Stelle des Klimareporters, die Anfang Juli mit Jens Kleindienst besetzt wurde, und die Klimaserie "Die Klima-Krise und unser Alltag", die von den Volontär:innen der VRM ins Leben gerufen wurde.

Knapp ein Jahr nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen widmet R(h)eingehört! sich dem Thema Klimakrise und ihren Folgen für die Region. Im Gespräch mit Laura Harff erzählt Kleindienst, warum die VRM eine Klimareporter-Stelle gebraucht hat, wie das Thema Klima im Unternehmen gedacht wird und warum Journalist:innen in ihrer Arbeit trotzdem nicht aktivistisch agieren sollten. Außerdem sprechen die Volontärinnen Lena Kapp und Antonia Dittrich über die Anfänge ihrer Klima-Serie, die jeden Sonntag, um 11 Uhr, auf den Nachrichtenportalen der VRM veröffentlicht wird. Welche Bedeutung junge Volontär:innen beim Setzen von jungen Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität zukommt und was eine Hafermilch in der Kantine neben der Kaffeemaschine bewegen kann.

In der neuen Folge von Rheingehört! blicken Julia Dibiasi und Barbara Dietel, langjährige Kurier-Reporterin im Rheingau, auf die Argumente für und gegen Windkraft im Rheingau. Außerdem gibt Barbara Dietel spannende Einblicke in die Recherchen und Gespräche, die hinter den erschienenen Artikeln stecken.

Das Dossier mit allen Artikeln der Serie "Die Klima-Krise und unser Alltag" finden Sie hier.

