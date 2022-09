Rheingehört! #123 – Energiekrise in Deutschland

Rund 12 Prozent des Stroms in Deutschland wird aus Gas gewonnen. Wenn das Gas tatsächlich knapp werden sollte, steht demnach auch weniger Strom zur Verfügung. (Foto: dpa/ Gareth Fuller)

Wiesbaden - Seit der russischen Invasion in der Ukraine herrscht wieder Krieg in Europa. Deutschland, das sich gemeinsam mit anderen EU-Staaten und en USA auf die Seite der Ukraine gestellt hat, muss seitdem mit einer Verknappung der Gaslieferungen aus Russland leben. Immer wieder kommt es zu sogenannten "Wartungsarbeiten" an der Pipeline aufgrund derer kein Gas fließt. Trotz gefüllten Gasspeichern blicken daher viele Menschen mit Sorge auf die bevorstehende kalte Jahreszeit.

Dazu tragen auch die stetig steigenden Gaspreise sowie die neue Gasumlage bei. Wie die aktuelle Lage ist, was Gas nun eigentlich mit Storm zu tun hat und wie man sich tatsächlich für den Herbst und Winter wappnen kann - darüber spricht der Leiter der Wirtschaftsredaktion Ralf Heidenreich mit Julia Dibiasi inder neuen Folge von Rheingehört! Also: R(h)einhören lohnt sich!

