Rheingehört! #125 – Wiesbaden und der Fachkräftemangel 1

Fachkräftemangel ist in Wiesbaden genauso Thema, wie in der ganzen Bundesrepublik.

WIESBADEN/HESSEN - Fachkräfte- und Personalmangel ist ein Thema, um welches man heute – selbst, wenn man keine Medien konsumiert – gar nicht drumherum kommt. Die Frage ist gar nicht mehr, wo in Wiesbaden Mangel an Arbeitskräften herrscht, sondern eher, wo nicht. Sowohl in der Pflege, als auch in der Medizin allgemein, in Schulen, Kitas, im Handwerk oder auch im ÖPNV ist das Problem mehr als präsent. Aber was sind die Gründe dafür? In welchen Bereichen ist es in Hessen besonders brenzlig? Und was könnten Lösungsansätze sein? Wir haben R(h)eingehört!

