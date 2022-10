Rheingehört! #127 – Neuordnung des Wiesbadener Magistrats

Einblicke in die neue Magistratszuständigkeit: Wer übernimmt welche Ämter, Beiräte und Gesellschaften? Wer darf weitermachen und wer muss gehen? (Foto: Vigneron)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Seit 4. Oktober ist Christiane Hinninger (Bündnis 90/Grüne) neue hauptamtliche Dezernentin im Wiesbadener Magistrat. Sie besetzt damit eines der sechs Dezernate. Mit der Personalie Hinninger haben sich auch die Zuständigkeiten in Wiesbadens Verwaltungsspitze verändert, denn nicht nur Referat für Wirtschaft und das Umweltamt sind der Grünen-Politikerin zugeordnet worden. Was sich alles verändert hat und wer davon profitiert bzw. an Macht verliert, erfahrt in der neuen Rheingehört!-Folge.

Noch mehr Veränderungen sind 2023 zu erwarten, wenn die Verträge mit den aktuellen Stadträten (die auch zugleich Dezernenten sind) Kowol, Imholz und Manjura sowie mit Bürgermeister Franz auslaufen. Denn die eher linke Kooperation aus SPD, Grüne, Linke und Volt hat bereits im Juli vorgestellt, wie die Magistratszuständigkeiten zukünftig aussehen werden, wenn die Verträge auslaufen und alles neu verteilt wird. Kurier-Reporter André Domes gibt dazu auch eine Einschätzung ab, welche Dezernenten im Amt bleiben könnten und welche mit Ablauf ihres Kontrakts ihren Posten räumen müssen.

Domes erklärt in diesem Zuge auch, was überhaupt ein Magistrat macht und welche Rolle das politische Organ im Zusammenhang mit der Stadtverordnetenversammlung einnimmt. Also, auch eine Folge für totale "Stadtpolitik-Anfänger". R(h)einhören lohnt sich!

Verknüpfte Artikel

Folge 127 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt auf eurem Smartphone oder Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge? Dann schreibt uns einfach eine E-Mail an audio@vrm.de.

So könnt ihr uns hören!

Weiterführende Links

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.