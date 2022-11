Rheingehört! #132: Das Volontariat in der VRM

Ob lokal oder überregional: Für die aktuelle Berichterstattung sind Journalisten der erste Anlaufpunkt - wie hier nach der Abwahl von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann Anfang November. (© Boris Roessler/dpa)

Wiesbaden - In unterschiedliche Redaktionen reinschnuppern, Teil der Berichterstattung und der täglichen Nachrichten werden, von Alteingesessenen lernen und neue Ideen voranbringen. Im Rahmen eines Volontariats haben unsere Nachwuchskräfte unzählige Möglichkeiten, ihrem Traumjob näherzukommen. Unserer Kollegin Laura Harff ist genau das gelungen.

Sie hat erst im Oktober ihr Volontariat in der VRM beendet und ist seitdem als Redakteurin in der Lokalredaktion Rheingau-Taunus für den Wiesbadener Kurier tätig. Bereits im letzten Jahr veröffentlichte Laura zwei Podcast-Folgen über "den Weg in den Journalismus". Anhand ihrer Laufbahn in unseren Redaktionen gehen wir nun einen Schritt weiter. Was hat sie als Volontärin erlebt und in ihrer Zeit mitgenommen? Welche Möglichkeiten zur Weiterbildung haben sich ihr in den vergangenen 24 Monaten eröffnet? Und was wurde ihr im Volontariat dafür abverlangt? Darüber spricht sie gemeinsam mit unserem Volontär Robin Eisenmann.

Hören Sie rein in die aktuelle Folge:

Eine Podcast-Folge über einen Beruf im Wandel, außergewöhnliche Chancen zur Formatentwicklung und ein direkter Einblick in das Leben unserer Volos. Für jeden, der sich für den Job näher interessiert: R(h)einhören lohnt sich!

