Rheingehört! #53 – Urlaub machen von der Pandemie

Flugreisende mit Mund-Nasen-Schutz auf einem Flug von Kairo nach Sharm El-Sheikh im vergangenen September. (Archivfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WIESBADEN - Seit über einem Jahr bestimmt die Corona-Pandemie unser Leben. Wer möchte da nicht gerne einfach in den Flieger steigen und in eine Welt ohne Corona reisen. So einfach ist es leider nicht. Die Inzidenzwerte nicht nur in Deutschland sind nach wie vor auf hohem Niveau, während die Impfkampagne hierzulande nur langsam Fahrt aufnimmt. Da kommen die wiederholten teils widersprüchlichen Nachrichten rund um den Impfstoff von Astrazeneca zur Unzeit: Ist das Thrombose-Risiko bei diesem Impfstoff gerade für Frauen unter 60 Jahren wirklich erhöht?

Wie Reisen und Corona überhaupt zusammenpassen, welche Rolle Impfen und Testen dabei spielen und wieso ausgerechnet eine ehemalige Reise-Reporterin nichts mehr davon hält, um die Welt zu Reisen – darüber und mehr sprechen Benedict Knab und Zentralreporterin Ute Strunk in der neusten Folge des Podcasts „Rheingehört“. R(h)einhören lohnt sich!

Meldet euch bei uns!

Wollt ihr uns eure Meinung zu Rheingehört! sagen oder habt Themenvorschläge, dann schreibt uns einfach eine Mail an online@vrm.de. Aber nun: Viel Spaß mit der neuen Folge Rheingehört!.

Folge 53 zum Anhören

Mit diesem Webplayer könnt ihr die aktuelle Folge von Rheingehört! direkt am Computer anhören. Einfach auf den dreieckigen Play-Button klicken!

So könnt ihr uns hören!

Ganz einfach könnt ihr Rheingehört über eine App auf eurem Smartphone hören - entweder einzelne Folgen oder ihr abonniert Rheingehört! und verpasst keine Folge. Sehr leicht geht das mit Apple Podcasts Spotify und Google Podcasts

Hier erklären wir euch in vier einfachen Schritten, wie die Apps funktionieren:

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.