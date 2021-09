Rheingehört! #72 – Bundestagswahl = Klimawahl?

Wer hat die besten Chancen auf die Kanzlerschaft? (Foto: dpa)

WIESBADEN - Am Wochenende ist es so weit: Am Sonntag, 26. September, findet die Bundestagswahl statt. Passend dazu hat Rheingehört! sich in Folge 72 die Frage gestellt, welcher der drei Kanzlerkandidaten von CDU/CSU, SPD und Grünen wohl die besten Chancen hat, Angela Merkel im Bundeskanzleramt abzulösen? Olaf Scholz, der aktuell in den Umfragen führt, Annalena Baerbock oder doch Armin Laschet? Außerdem diskutieren wir, ob die Klimakrise wirklich das ausschlaggebende Thema dieser Bundestagswahl sein wird?

Stefan Schröder, VRM Chefredakteur, teilt dafür im Gespräch mit Julia Dibiasi sein Wissen über vergangene Wahlen und das Wahlverhalten der Deutschen. Außerdem analysiert er im Gespräch, warum dieser Wahlkampf tatsächlich ein besonderer ist und welche Koalitionsmöglichkeiten wahrscheinlich sind. Also:

R(h)einhören lohnt sich!

