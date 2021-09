Rheingehört! #73 – Die Bundestagswahl in der Lokalredaktion

Auch in Wiesbaden beschäftigt die Bundestagswahl die Lokalredaktion. (Foto: dpa)

WIESBADEN - Am vergangenen Sonntag machten rund 76 Prozent der Wahlberechtigten während der Bundestagswahl ihr Kreuzchen. Auch in Wiesbaden vergaben tausende Bürger ihre Erst- und Zweitstimme an die von ihnen priorisierte Partei. Die Kandidaten von CDU (Ingmar Jung) und SPD (Nadine Ruf) lieferten sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen um das begehrte Direktmandat. In der Lokalredaktion musste deshalb schnell und flexibel reagiert und gearbeitet werden. Wie so ein Wahltag bei Journalisten aussieht, erzählen der stellvertretende Chefredakteur und Leiter der Lokalredaktion, Olaf Streubig, und dessen Stellvertreter, André Domes, im Gespräch mit Lea Hellbach.

Lesen Sie auch: Welchen Einfluss die Wahl auf Wiesbadener Bündnisse hat

Dabei beantworten sie unter anderem die Fragen, was die Andruckzeiten der verschiedenen Ausgaben für die Berichterstattung bedeuten, ob man als Redakteur überhaupt Zeit hat, ins Wahllokal zu gehen, und welche kuriosen Reaktionen auf die Berichterstattung es bei vergangenen Wahlen von Politikern gab. Also: R(h)einhören lohnt sich!

