Rheingehört! #74 – Die Sperrung der Salzbachtalbrücke Teil 2

WIESBADEN - Mit einem lauten Knall sollte alles ganz schnell vorbei sein. Doch auch vier Monate nach dem Brückengau steht das Wiesbadener Sorgenkind noch mehr oder weniger standhaft im Salzbachtal. Staus, Umwege, all das ist für die Pendler, für die die Brücke einen der wichtigsten regionalen Verkehrsknotenpunkte gebildet hat, keine Seltenheit mehr. Da kann der Arbeitsweg auch gut und gerne mal ein Stündchen länger dauern. Indessen sind die Vorbereitungen für die Sprengung in vollem Gange, bei denen schließlich nicht nur die Menge der Sprengladung errechnet werden muss, sondern auch die Auswirkungen auf Anwohner und das Hauptklärwerk, das in unmittelbarer Nähe der Salzbachtalbrücke liegt und von herabfliegenden Gesteinsbrocken möglichst nicht beschädigt werden soll.

André Domes, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion, und Lokalreporterin Lisa-Marie Seil, gehen im Gespräch mit Laura Harff auf die dringendsten Fragen zum Projekt Salzbachtalbrücke ein. Außerdem erzählen sie, was den Reporter-Job so besonders macht, wie die Bergung des Lkws ablief und warum die Aussage "Die Chinesen kriegen das in einer super Zeit hin" eher kritisch zu betrachten ist.

